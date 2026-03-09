PROVINCIALI, BATTISTI (PD): CENTROSINISTRA NON PIÙ MAGGIORANZA, ORA RIPARTENZA RAPIDA DEL PARTITO

“Il centrosinistra non è più maggioranza: è questo il dato che ci consegnano le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Frosinone. Il Partito Democratico, pur eleggendo tre Consiglieri ai quali va l’augurio di buon lavoro, è in minoranza in un ente che in questi anni ha contribuito a governare. Questi due anni di assenza del partito provinciale, hanno pesato su questo voto e sulla nostra capacità di essere punto di riferimento per sindaci e amministratori del territorio.

Nessuno all’interno del Partito è autosufficiente e, per essere credibili, dobbiamo tornare ad avere un’unica voce, a farci comunità nell’interesse delle cittadine e dei cittadini”.

Così in una nota la consigliera regionale del Pd del Lazio, Sara Battisti. “Questo – prosegue – impone una ripartenza tempestiva di tutto il gruppo dirigente.

Chiudiamo immediatamente la vicenda politica interna, costruiamo la segreteria provinciale, torniamo sui territori, riorganizziamo al meglio il partito e costruiamo l’opposizione a questa destra tutte e tutti insieme.

Abbiamo sfide importanti davanti a noi e proprio da quella del no al referendum dobbiamo ripartire.

A Enzo Salera, Luigi Vittori e Luca Fardelli voglio dire grazie perché il loro impegno ci ha consentito di raccogliere consensi importanti che, nonostante il risultato negativo, ci collocano come seconda lista in provincia; un risultato frutto del lavoro dei candidati, del partito e degli amministratori che si riconoscono nel nostro simbolo. Grazie anche ai Consiglieri uscenti, ad Antonella Di Pucchio per avere messo a disposizione la sua candidatura, a Elisa Ceccarelli, Laura Quaranta e Roberto Roma.

Buon lavoro a Luigi Vacana rieletto Consigliere; con lui e con tutte le forze progressiste che hanno contribuito a costruire il suo progetto, dobbiamo lavorare all’alternativa, a partire dalle prossime elezioni amministrative.

Un ringraziamento particolare al Vicepresidente Enrico Pittiglio per il lavoro svolto. Ora – conclude – con pazienza e passione, ricostruiamo”