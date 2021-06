Provincia,domani la presentazione del progetto “La forza del sorriso nel Covid-19”

L’appuntamento è per il 4 giugno alle ore 10 presso il Palazzo della Provincia di Frosinone per la presentazione del progetto “La forza del sorriso nel Covid-19”, un programma di promozione sociale in favore delle persone con disabilità mentale e i loro familiari in grado di sostenerli soprattuto in questo periodo di emergenza sanitaria.

“Il successo del progetto trova vigore nell’intesa sinergica genitori-caregiver – spiega il promotore e relatore dott. Alberto Prata -, acquisita attraverso un corso di alta formazione professionale. La realizzazione di un protocollo straordinario, mai attuato prima, in coordinamento con le forze dell’ordine e personale specializzato, diviene la giusta soluzione per un programma di riabilitazione destinato a persone con disabilità mentale di grado medio e lieve, proprio durante il periodo di chiusura totale. Termina il dramma di non garantire la necessaria assistenza nei periodi di pandemia e la difficoltà di gestire lo stress post traumico sia per il disabile che per i familiari. L’obiettivo del progetto è quello di garantire sempre il sorriso ai meno fortunati. Ringrazio la Provincia per il patrocinio e averci dato la possibilità di far conoscere il progetto”. Interverranno alla presentazione del progetto patrocinato dalla Provincia oltre al dottor Alberto Prata, ideatore del programma, il Senatore Massimo Ruspandini, il Presidente della Provincia Antonio Pompeo, il consigliere provinciale Daniele Maura, l’architetto Antonio Abate, il Prof. Pierluigi Diotaiuti, Docente di Psicologia della Personalità e dello Sviluppo e Coordinatore del Master di secondo livello in “EmergencyManagement e Psicologia delle Emergenze” presso l’Università degli studi di Cassino, la Dott.ssa Patrizia Caccavale Psicologa e psicoterapeuta della famiglia Rappresentante delle Associazioni di promozione sociale Continuamente e Camminare Insieme, il Dott. Filippo De Gaetano Direttore NRC Provincia di Frosinone, ente di formazione e ricerca scientifica.

