Provincia, viabilità: interventi nei comuni di Aquino, Boville Ernica e Villa Santa Lucia”

L’Amministrazione provinciale di Frosinone, guidata dal presidente Luca Di Stefano, sempre in prima linea sul fronte della viabilità con interventi concreti a tutela della sicurezza: programmati lavori di imminente realizzazione e progettazioni per reperire i finanziamenti. Tre i Comuni che, in questa fase, saranno interessati: Aquino, Villa Santa Lucia e Boville Ernica. È lo stesso presidente a spiegare la tipologia delle opere che verranno realizzate.

“Nel comune di Aquino – afferma Di Stefano – è stato stanziato un investimento di oltre 800 mila euro che interessa sostanzialmente la Via Latina. È prevista la messa in sicurezza dell’area archeologica di Porta San Lorenzo con l’installazione di un guard-rail a struttura metallica e rivestimento in legno (confacente al contesto urbanistico). Inoltre sono in procinto di essere appaltati il ponte presso il Museo di Aquino e il rifacimento di alcuni tratti stradali. Oltre all’adeguamento del primo ponte già esistente ne verrà realizzato un secondo, parallelo, che di fatto darà vita a una seconda corsia di transito”.

A Villa Santa Lucia, invece “è stato redatto il progetto preliminare per l’ampliamento dell’accesso principale nel territorio comunale. Per un tratto di circa 200 metri lineari della S.P. 143 si interverrà sull’allargamento della sede stradale con rifacimento del manto e della segnaletica – spiega il presidente della Provincia -. Inoltre, sempre per il comune di Villa Santa Lucia, l’Ufficio tecnico della Provincia sta approntando anche la gara per la progettazione di una rotatoria fra la S.P. 143 e la via Casilina. È stato già redatto il progetto preliminare ed è stato finanziato l’incarico di progettazione”.

Interventi di sicurezza riguarderanno anche alcune strade provinciali di Boville Ernica con un investimento di circa 350mila euro. “In questo caso – dice il presidente Di Stefano – verranno realizzati due progetti già finanziati: il primo riguarda la S.P. 170 Santa Liberata-Papetti, nel tratto che va dall’accesso fino al km 1+100, con interventi di sistemazione del piano viabile per circa 150mila euro. Sono già in corso le procedure di gara per l’affidamento e l’inizio dei lavori. Un secondo progetto, di circa 200 mila euro, riguarda altre due strade provinciali. La S.P. 93 Boville-San Lucio dal km 4+100 al km 5+300 sarà interessata da lavori di sistemazione e bitumazione del manto, a completamento degli interventi che sta svolgendo il gestore idrico per la realizzazione della fogna. Lungo la S.P. 217 San Marco-Torretta, dal km 1+100 al km 2+200 verrà sistemato il piano viabile con bitumazione”.

Conclude il presidente Di Stefano: “l’Amministrazione provinciale è vicina al suo territorio, agli Enti locali e ai sindaci che, ogni giorno, si trovano ad affrontare una miriade di problemi per cui trovare soluzioni. La viabilità è, e resterà, una delle nostre priorità, al fine di garantire sempre maggiore sicurezza ai cittadini”.

Comunicato stampa

Foto archivio