Provincia, Stefano D’Amore primo per preferenze: “Pronto a lavorare per il territorio”

Con il rinnovo del Consiglio Provinciale si apre una nuova fase di lavoro per le istituzioni del territorio. In questo spirito accolgo con grande senso di responsabilità il risultato che mi ha visto essere il candidato più votato, con oltre 10.000 preferenze, un dato che considero soprattutto un segnale di fiducia e di incoraggiamento a proseguire con impegno nel lavoro amministrativo. Desidero quindi rivolgere un sincero ringraziamento ai colleghi amministratori, ai sindaci e ai consiglieri comunali che hanno sostenuto la mia candidatura e che con il loro voto hanno contribuito a questo risultato. Un ringraziamento anche all’on. Massimo Ruspandini, presidente provinciale di Fratelli D’Italia, all’assessore regionale Gianfranco Righini ed al partito di Fratelli d’Italia che rappresento con convinzione e con il quale condivido un percorso politico e amministrativo fondato sull’attenzione ai territore. Un sincero grazie anche alla comunità di Isola del Liri che da sempre rappresenta per me un punto di riferimento e uno stimolo costante nell’impegno pubblico. Allo stesso tempo rivolgo un augurio di buon lavoro a tutti i colleghi eletti nel nuovo Consiglio Provinciale: sono certo che, pur nelle diverse sensibilità politiche, sapremo collaborare con spirito istituzionale per il bene delle nostre comunità. Da parte mia ci sarà la massima disponibilità a lavorare nell’interesse del territorio, contribuendo a rafforzare il ruolo della Provincia e a sostenere i Comuni nelle tante sfide che riguardano lo sviluppo, i servizi e la qualità della vita dei cittadini.

Correlati