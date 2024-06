Provincia, sopralluogo del Presidente del Consiglio Quadrini per la nuova Fermata Cotral più sicura all’interno del piazzale dello stabilimento Froneri ex Nestlè di Ferentino

In data odierna, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, si è recato personalmente, sul luogo della nuova fermata Cotral, all’interno delllo stabilimento Froneri di Ferentino in risposta alle richieste degli operai della fabbrica, proprio il giorno della conferenza stampa della presentazione della nuova linea di gelato “Nuii”. A seguito delle numerose sollecitazioni ricevute dai lavoratori e dall’azienda Froneri, il Presidente ha prontamente interpellato i vertici dell’Azienda di Trasporto Pubblico Cotral e la Regione Lazio per valutare la fattibilità della fermata all’interno della piazzale adiacente l’Azienda.

Questa mattina, Quadrini ha condotto un sopralluogo, insieme al responsabile Cotral Massimo Luca e la Dirigente delle infrastrutture della Regione Lazio dott.ssa Cinzia Giovannetti, insieme al responsabile della sicurezza della Froneri Guida, insieme al Consigliere Comunale di Ferentino dott. Maurizio Berretta per conto del Comune, verificando personalmente le condizioni e le necessità del sito proposto e la fattibilità della cosa. In tale occasione, ha dichiarato –

“Come Provincia, nonostante non sia nostra la competenza dell’area, ci siamo adoperati per la risoluzione della problematica investendo la Regione ed Il Cotral della cosa e siamo sempre attenti alle esigenze dei nostri cittadini, ed in questo caso specifico, dei lavoratori che ogni giorno contribuiscono al progresso del nostro territorio. È nostro dovere ascoltare e rispondere prontamente alle loro richieste, garantendo servizi adeguati che migliorino la qualità della loro vita quotidiana. La possibile istituzione di una nuova fermata Cotral rappresenta un passo importante in questa direzione, e continueremo a lavorare con determinazione affinché questo progetto diventi realtà, sopratutto a ridosso di una delle arterie principali e più trafficate della zona.”

Il Presidente ha inoltre sottolineato l’importanza di un dialogo continuo e costruttivo con tutte le parti interessate, assicurando il massimo impegno della Provincia nel perseguire soluzioni che rispondano alle reali esigenze della comunità.

Il sopralluogo di oggi rappresenta un ulteriore segnale della volontà della Provincia di Frosinone di essere vicina ai cittadini e di agire concretamente per il bene collettivo. Il verbale redatto e firmato dai presenti e dal Presidente Quadrini autorizza l’istituzione di questa fermata e si attendono ora i prossimi sviluppi per la definizione delle autorizzazioni necessarie degli enti preposti, con l’auspicio che i lavoratori della Froneri possano presto usufruire di tale servizio prestissimo, infatti è solo questione di giorni. Quadrini ringrazia i vertici della Cotral Spa e la Regione Lazio nella persona della dirigenza dott.ssa Giovannetti per il via libera e disponibilità dimostrata al territorio con la sua collaborazione.

Non per ultimo si ringrazia la dirigenza della Froneri nella persona dell’Ing. Svevo Valentinis per la sensibilità nei confronti della sicurezza dei lavoratori.

COMUNICATO STAMPA