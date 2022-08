Provincia, rispetto e sicurezza dei ciclisti: il presidente Pompeo annuncia l’installazione dei cartelli

Non solo una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei 91 Comuni del territorio per garantire la sicurezza dei ciclisti sulle strade. La Provincia del presidente Antonio Pompeo fa un passo in più: nelle prossime settimane provvederà ad installare, sui punti più trafficati delle arterie provinciali, i cartelli ‘salva ciclisti’. Si tratta di particolari pannelli stradali che invitano gli automobilisti a circolare con precauzione in fase di sorpasso e indicano la presenza di possibili ciclisti sulle strade per rendere l’arteria e il territorio di riferimento amici delle biciclette.