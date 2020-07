Provincia, riapertura delle scuole: concluso il ciclo di videoconferenze con i dirigenti scolastici

Si sono concluse nella giornata di martedì le videoconferenze organizzate dalla Provincia con i dirigenti scolastici negli istituti superiori per programmare la ripresa delle lezioni in presenza fissate al 14 settembre.

Presente alle riunioni anche la consigliera delegata alla Pubblica Istruzione, Alessandra Sardellitti, che ha sottolineato il proficuo confronto con le dirigenze scolastiche e l’importanza del lavoro di coordinamento messo in campo dall’Amministrazione provinciale.

“Attraverso l’audizione dei dirigenti scolastici – ha dichiarato la Sardellitti – abbiamo avuto modo di recepire le richieste di intervento di cui i singoli istituti hanno necessità in ottemperanza alle normative anti-Covid dettate dal Miur. Come Provincia, anche in via cautelativa, abbiamo provveduto ad ordinare 4.144 banchi monoposto, in aggiunta a quelli che saranno forniti dal Ministero, e 550 sedie. Siamo perfettamente consapevoli – fanno sapere il presidente Pompeo e la consigliera Sardellitti – degli enormi sforzi che dovremo sostenere insieme ai Dirigenti Scolastici per non farci trovare impreparati alla riapertura delle scuole. Da parte nostra – ha concluso – abbiamo messo in campo tutte le energie, le risorse e le professionalità affinché la ripartenza possa avvenire in assoluta tranquillità e sicurezza”.

Nel corso delle videoconferenze, infine, i dirigenti scolastici hanno chiesto alla Provincia di interloquire con la Regione Lazio affinché venga garantita una mobilità efficiente per gli studenti sin dal primo giorno di riapertura delle scuole.