Provincia, riaperta la SP 29 accesso ad Arnara per la gioia di amministratori e cittadini

Con una semplice cerimonia ma molto partecipata, a cui ha preso parte il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, insieme ai sindaci di Arnara, Massimo Fiori e di Torrice, Alfonso Santangeli è stata riaperta nel pomeriggio di ieri la SP 29 ‘Accesso ad Arnara’. Tanti anche i cittadini dei due comuni che hanno voluto ringraziare il presidente, gli operai e i tecnici della Provincia per questo importante intervento che restituisce loro un tratto di strada assolutamente strategico e funzionale.

Dopo i lavori di sistemazione del manto stradale e il posizionamento delle barriere laterali da parte della Provincia di Frosinone, l’importante strada di collegamento tra i comuni di Arnara e di Torrice torna ad essere fruibile, dopo un lungo tempo di chiusura causato da una frana che ha invaso la carreggiata e ostruito il passaggio a mezzi e auto.

L’intervento garantisce un più agevole deflusso del traffico, in condizioni di sicurezza, rispetto ad una arteria molto trafficata. Un progetto di oltre duecentomila euro.

Continua dunque senza sosta l’operazione ‘Viabilità Sicura’ messa in campo dalla Provincia di Frosinone sulle strade del territorio.

“La Provincia conferma il massimo impegno nel settore della viabilità – dice il presidente Antonio Pompeo – con questo intervento restituiamo sicurezza, funzionalità e decoro a una strada molto importante. Continuiamo il nostro lavoro sull’intero territorio provinciale, con un’attenzione sempre massima alle diverse necessità delle comunità locali. Un ringraziamento anche alle amministrazioni locali di Arnara e Torrice con le quali ci siamo interfacciati, con spirito di collaborazione e di fattivo dialogo”.

“La Provincia – aggiunge la consigliera delegata, Antonella Di Pucchio – prosegue nel dimostrare non solo interesse per il territorio ma capacità di programmazione per rispondere nel modo più celere possibile alle esigenze dei comuni mettendo al primo posto la sicurezza dei collegamenti”.

Soddisfatti e grati al presidente Pompeo e all’ente di piazza Gramsci i sindaci di Arnara e Torrice: “Vogliamo ringraziare il presidente Pompeo e il settore Viabilità della Provincia – sono le parole di Massimo Fiori e Alfonso Santangeli – per un intervento importante che ci restituisce una strada di collegamento strategica e necessaria a garantire una viabilità sicura e agevole. Grazie anche agli operai e ai tecnici della Provincia che hanno lavorato in sinergia con quelli di Acea per risolvere alcuni problemi che si sono presentati nel corso degli interventi. La proficua collaborazione e l’ascolto da parte dell’Amministrazione provinciale rappresentano un grande sostegno per noi amministratori e per le comunità a cui, ogni giorno, dobbiamo dare risposte e fatti concreti”.