Provincia: Premio Quadrifoglio verde 2023 – Vince il photo contest “Isola del Liri 2.0 REMORICE”

Fare Verde Provincia di Frosinone annuncia lo stop al photo contest organizzato per votare quella parte del territorio provinciale dove è più curato il decoro urbano dalle azioni dei privati cittadini e dalla pubblica amministrazione. L’iniziativa , giunta ormai alla terza edizione , ha riscosso la grande partecipazione dei Cittadini della nostra provincia che si sono cimentati con i loro “mi piace” sui network facebook, instagram, Whatsapp e Blogger . La foto più votata è stata Isola del Liri 2.0 che raffigura un esempio di decoro urbano “particolare” ed infatti è lo scorcio meraviglioso di “Remorice” lungo il fiume Liri dove sono presenti opere di archeologia industriale con progetti per il loro recupero attivati con gli investimenti di privati. Fare Verde comunicherà la data e le modalità per la consegna del PREMIO QUADRIFOGLIO VERDE 2023 al Sindaco di Isola del Liri e alla proprietà dell’immobile. Le foto di Monte San Giovanni Campano e di Serrone rispettivamente seconda e terza riceveranno un attestato e la menzione durante l’assegnazione del premio . Fare Verde mette in evidenza che tutte e tre le foto più votate nel photo contest rappresentano iniziative di privati cittadini ma hanno ottenuto tanti consensi anche le foto che riguardano luoghi pubblici il cui decoro è curato dalla pubblica amministrazione. Degne di apprezzamento per il decoro urbano i luoghi rappresentati dalle foto fornite dal Sindaco di San Vittore del Lazio e dal Vicesindaco di Strangolagalli.

Fare Verde Provincia di Frosinone

COMUNICATO STAMPA