Provincia, Pompeo: “Il 31 marzo giornata dedicata al ricordo delle vittime del Covid-19. Bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio davanti al Comune”

Un’iniziativa di commemorazione per le vittime del Covid-19 ma anche un momento di riflessione e di condivisione. È quella partita dal presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, e pienamente condivisa dal Presidente dell’Upi, Michele De Pascale e dal presidente Antonio Pompeo. Nella serata di ieri è arrivato anche l’invito del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, ad esporre su tutti gli edifici pubblici la bandiera italiana a mezz’asta in segno di lutto.Il presidente Pompeo invita tutti i Comuni della provincia di Frosinone ad aderire: “Purtroppo il nostro Paese sta affrontando settimane drammatiche: Sindaci e Presidenti di Provincia sono in prima linea per fronteggiare l’emergenza, garantire i servizi essenziali alle loro comunità e cercare, con enormi e indicibili sforzi, di assicurare loro vicinanza e assistenza in tutti i modi, con particolare riguardo alle famiglie che hanno perso i loro cari e non hanno avuto neppure la possibilità di celebrarne i funerali. Anche il nostro territorio sta pagando un prezzo in termini di vittime e di contagi ed è per questo che sia come presidente dell’Upi Lazio, sia in qualità di presidente della Provincia di Frosinone, ho ritenuto opportuno e doveroso condividere l’iniziativa ed invito tutti i Sindaci a fare lo stesso, osservando un minuto di silenzio il prossimo 31 marzo in ricordo delle vittime del Covid-19“.In quella data, dunque, tutti i presidenti di Provincia e i sindaci sono invitati a esporre in tutti i Municipi le bandiere a mezz’asta e ogni sindaco, con la fascia tricolore osserverà un minuto di silenzio davanti al municipio o al monumento dei Caduti a nome di tutta la cittadinanza, che sarà chiamata a fare lo stesso nella propria abitazione.”Un momento di profonda commozione, – ha concluso Pompeo – che esprimerà il lutto di tutto il territorio e la vicinanza del Paese intero alle famiglie e ai cari delle vittime del Covid-19, ma anche e soprattutto di condivisione, un modo per sentirci uniti anche se distanti. Un minuto di silenzio, riflessione e preghiera nella speranza di uscire il prima possibile da una situazione che non ha precedenti. Insieme ce la faremo“.Al presidente Pompeo si aggiunge anche l’appello del presidente del Consiglio provinciale, Daniele Maura, ad aderire: “Stiamo affrontando un momento difficile e il nostro Paese deve sentirsi unito, perché solo insieme possiamo vincere questo subdolo nemico. A nome dell’intero consiglio provinciale, rinnovo l’invito del Presidente Pompeo ai nostri Sindaci affinché condividano l’iniziativa del 31 marzo e osservino un minuto di silenzio per tutte le vittime e le famiglie colpite dal Covid-19. Siamo un grande Paese e sapremo rialzarci ma adesso dobbiamo restare a casa e pregare per chi ha perso la vita ed è stato privato anche dello sguardo dei propri cari“.

COMUNICATO STAMPA

