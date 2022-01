Provincia, Pompeo convoca una conferenza stampa per comunicare l’assetto del nuovo Consiglio provinciale

Il presidente della Provincia, Antonio Pompeo, ha convocato per martedì prossimo, 25 gennaio 2022, alle ore 12, una conferenza stampa nella sala consiliare di palazzo Jacobucci, per rendere noto il nuovo assetto del consiglio provinciale, con ruoli e deleghe.

In quell’occasione saranno comunicate anche importanti novità che riguardano l’Amministrazione provinciale.

“In queste ultime due settimane – ha detto il presidente Pompeo – ho avviato le consultazioni con tutti gli eletti, le liste e i partiti sulle competenze e sui ruoli da assegnare al nuovo Consiglio provinciale. La linea seguita è stata quella del dialogo, del confronto e dei consensi espressi nelle urne del 18 dicembre scorso. Come ho detto in occasione dell’insediamento di questa squadra amministrativa, il mio interesse è unicamente per i risultati: questo Ente ha avuto modo di dimostrare centralità e peso amministrativo, ancora di più in questi ultimi due anni difficilissimi, grazie alla responsabilità, alla determinazione e all’impegno del sottoscritto e di quanti lo hanno affiancato nel lavoro quotidiano per dare risposte al territorio. Sono certo che continuerà ad essere questo il filo conduttore anche all’interno del nuovo Consiglio e mi adopererò affinché competenza e sinergia siano le direzioni intraprese dall’intero gruppo, nell’esclusivo interesse dei Comuni e dei cittadini”.

