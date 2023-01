Provincia, Pittiglio: “Buon lavoro a Valentina Cambone”

“Alla neo vicepresidente del consiglio provinciale, Valentina Cambone, i migliori auguri di buon lavoro. Ho già avuto modo di apprezzare le sue competenze e capacità dimostrate da sindaca di Colle San Magno, sono sicuro che interpreterà al meglio le funzioni derivanti dal suo nuovo ruolo. La nomina è in linea con il percorso di rinnovamento avviato dal Presidente Di Stefano. Ora proseguiamo il lavoro, vicini alle istanze dei territori e dei cittadini”.

Così in una nota Enrico Pittiglio, capogruppo Pd in Provincia di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA

