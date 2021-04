Provincia, Pignalberi (Più Italia): “Tutelare il diritto alla salute dei cittadini”

“Sono indignato perché la politica in questi ultimi anni non ha saputo tutelare il diritto alla salute dei cittadini. L’inerzia e la superficialità con la quale alcuni esponenti locali hanno rappresentato i territori della provincia di Frosinone è sotto gli occhi di tutti. La recente attenzione da parte dei media e gli interventi di alcuni politici frusinati sulla discarica abusiva di Nocione a Cassino e sull’inquinamento della Valle del Sacco sta a significare che, sino ad ora, poco e niente è stato fatto per i cittadini. La Ciociaria continua ad essere una terra martoriata ogni giorno da decine di morti per tumore. Si continua purtroppo a speculare sulla pelle dei cittadini, pur di mantenere gli incarichi. Ad Isola Liri è stata autorizzata l’installazione di una mega antenna a Montemontano, all’insaputa dei residenti. Colgo l’occasione per ringraziare il coordinatore cittadino di Isola Liri, Lucio Pernaselci, per la sensibilità e l’impegno che sta dimostrando. Più Italia chiede da tempo una politica trasparente e delle prese di posizione chiare da parte di chi rappresenta gli enti territoriali. Servono persone che realmente siano presenti sui territori e che non si limitano a visitare questa meravigliosa terra soltanto per raccogliere voti”.

COMUNICATO STAMPA

