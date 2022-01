Provincia, patti territoriali: prorogata la scadenza per la presentazione dei progetti

La Provincia di Frosinone proroga di una settimana la scadenza per la presentazione dei progetti legati ai Patti Territoriali. Una misura che si è resa necessaria viste le numerose richieste pervenute da imprese ed enti pubblici che intendono partecipare: da parte sua, la Provincia, che svolge l’importante ruolo di soggetto promotore, ha inteso garantire la più ampia adesione nella fase di presentazione delle domande di preselezione.La commissione, riunitasi nella giornata di ieri, ha deciso di posticipare la scadenza alle ore 24 del 27 gennaio 2022. Come si ricorderà le risorse messe a disposizione dal MISE ammontano a 105 milioni di euro e ciascun soggetto responsabile di Patti territoriali potrà presentare una sola domanda relativa all’assegnazione di contributi per un solo progetto pilota, al quale potrà essere assegnato un contributo massimo di 10 milioni di euro.

COMUNICATO STAMPA

Correlati