Provincia, operazione viabilità sicura in vista della stagione estiva

Il presidente Pompeo: importanti lavori per la sicurezza delle nostre strade provinciali

Arce, Aquino, Castro Dei Volsci, Ceprano, Esperia, Falvaterra, Pastena, Sant’Apollinare e Vallemaio. Sono questi i comuni della provincia per i quali il presidente dell’Ente di piazza Gramsci, Antonio Pompeo, ha firmato un decreto di approvazione dei lavori per intervenire sulla sicurezza stradale.

In particolare, si tratta di lavori di sostituzione delle barriere metalliche stradali che, in diversi tratti delle arterie provinciali ricadenti nei suddetti territori, presentano condizioni precarie a causa di incidenti stradali o addirittura pessime e che, quindi, necessitano di essere sostituite, dal momento che non garantiscono più gli idonei requisiti di protezione. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 50.000 euro.

“Accanto a un importante piano di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – dicono il presidente Pompeo e il consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Germano Caperna – che hanno impegnato tecnici e mezzi della Provincia nelle 6 aree in cui sono suddivisi tutti i collegamenti tra città e comuni del territorio, ora andiamo ad agire su un altro fronte legato alla sicurezza degli automobilisti che percorrono le nostre arterie. E questo anche in vista della stagione estiva in cui, grazie al miglioramento della situazione sanitaria legata al contenimento dei contagi del virus, ci auguriamo che il nostro territorio torni ad essere meta apprezzata di turisti e visitatori”.

