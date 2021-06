Provincia, operazione viabilità sicura: approvati interventi di manutenzione per 34mila euro

Non si arresta il lavoro della Provincia di Frosinone per garantire strade sicure sul territorio ciociaro. Tra i decreti firmati, nei giorni scorsi dal presidente Pompeo, ce n’è uno riguardante ben cinque interventi in altrettanti tratti di competenza della Provincia, che presentano condizioni particolarmente ammalorate, non soltanto per l’usura e le condizioni meteorologiche avverse, ma anche per i diversi scavi effettuati dai gestori di sottoservizi (reti idriche, elettriche, telefoniche, gas metano eccetera).

Questi i tratti su cui saranno effettuati lavori per un importo complessivo che ammonta a 340.000 euro:

S.P. 263 Scifelli (tratti vari compresi tra il km 0+800 e il km 3+000) in territorio di Veroli

(tratti vari compresi tra il km 0+800 e il km 3+000) in territorio di Veroli S.P. 60 Sant’Angelo in Villa – Strangolagalli (tratto dal km 7+500 e il km 8+000 circa) in territorio di Boville Ernica

(tratto dal km 7+500 e il km 8+000 circa) in territorio di Boville Ernica S.P. 190 Vettuno (tratti vari compresi tra il km 1+000 e il km 2+000 circa) in territorio di Boville Ernica

(tratti vari compresi tra il km 1+000 e il km 2+000 circa) in territorio di Boville Ernica S.P. 64 Accesso Sud a Monte San Giovanni Campano (tratti vari compresi tra il km 1+200 e il km 2+500) in territorio di Monte San Giovanni Campano

(tratti vari compresi tra il km 1+200 e il km 2+500) in territorio di Monte San Giovanni Campano S.P. 75 Arpino Stazione (tratti vari tra il km 0+600 e il km 2+100) in territorio di Arpino.

“Proseguono gli interventi che rientrano nell’ambito di ‘Operazione viabilità sicura’ – dice il presidente Pompeo, unitamente al consigliere delegato al settore Germano Caperna – e interessano tutte le aree del nostro territorio che necessitano di manutenzione ordinaria e straordinaria. Attraverso un costante lavoro e la proficua collaborazione di parte tecnica e parte politica, il nostro Ente conferma ogni giorno supporto e sostegno ai territori”.

Ringraziamenti al presidente e al Settore Viabilità della Provincia sono giunti dall’assessore al Bilancio del Comune di Boville Ernica, Rocco Picarazzi: “Ringrazio il presidente Pompeo per la sensibilità da sempre dimostrata nei confronti degli amministratori e delle esigenze dei comuni: è importante, per noi, sapere di poter contare su un Ente come la Provincia che si conferma un punto di riferimento per tutto il territorio”.

Anche il presidente del Consiglio comunale di Arpino, Andrea Chietini, ha espresso parole di ringraziamento e stima nei confronti di Pompeo e dell’Amministrazione provinciale, sottolineando “la continua e proficua collaborazione tra il Comune e la Provincia non soltanto in materia di viabilità e sicurezza. Per quanto riguarda, nello specifico, gli interventi approvati, ringraziamo il presidente Pompeo per la solerzia nell’importante azione di manutenzione della S.P. 75”.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO