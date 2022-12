Provincia, operazione ‘Viabilità sicura”: approvati due progetti per la sp 14 e sp 248 nel comune di Pofi

Non si ferma l’azione amministrativa della Provincia di Frosinone in tema di viabilità e sicurezza stradale. Nei giorni scorsi l’Ente di piazza Gramsci ha approvato due nuovi progetti di fattibilità tecnico-economica che interessano la strada provinciale Sp 14 Pofi-Ceccano (Farneta) e la Sp 248 Pescara Pantane, entrambe in territorio di Pofi.

Entrambe le due arterie, infatti, presentano evidenti criticità sul piano viabile, particolarmente insidioso a causa di numerosi tratti danneggiati e con presenza di buche che rendono la viabilità difficile oltre che pericolosa. Grazie alla pianificazione della Provincia, dunque, e all’attenzione che il presidente Pompeo ha sempre mantenuto alta in tema di sicurezza, sia la Sp 14 che la Sp 248 saranno soggette a importanti interventi di rifacimento del piano viabile, della segnaletica orizzontale e di messa in sicurezza. Lavori che ammontano a oltre duecentoventimila euro.

“Con l’approvazione di questi altri due progetti di fattibilità tecnico-economica – evidenziano il presidente Pompeo e la consigliera delegata alla Viabilità Di Pucchio – proseguono senza sosta le azioni di monitoraggio, miglioramento e messa in sicurezza delle strade: il nostro territorio presenta particolari criticità anche e soprattutto legate all’usura e alle condizioni meteorologiche ed è soltanto grazie al continuo lavoro di verifica e di intervento che possiamo garantire una migliore viabilità e, soprattutto, adeguati standard di sicurezza stradale”.

Particolarmente soddisfatto di questi due interventi il sindaco di Pofi, Angelo Mattoccia, che sottolinea come “nel caso della Sp.14, in particolare, l’azione della Provincia è particolarmente apprezzata dal momento che si tratta di una strada ad elevata percorribilità, transitata non soltanto dai cittadini pofani ma arteria utile ai comuni limitrofi e al trasporto pubblico di studenti e pendolari. Abbiamo poi rappresentato all’ente le criticità del ponte in via Colle Papacchio, di collegamento con la zona Pantane (Sp248), trovando accoglimento anche per questa richiesta. Non posso che ringraziare, a nome di tutta la comunità, il presidente Pompeo e la Provincia di Frosinone per questo risultato importante, frutto di una proficua e da sempre auspicata collaborazione interistituzionale”.

COMUNICATO STAMPA