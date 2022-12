Provincia, operazione “Viabilità sicura”: approvati due progetti per interventi sulla strada SP 151

Prosegue l’azione amministrativa della Provincia di Frosinone in tema di viabilità e sicurezza stradale. Nei giorni scorsi l’Ente di piazza Gramsci ha approvato due nuovi progetti di fattibilità tecnico-economica che interessano la strada provinciale S.P. 151 e i comuni di Castro dei Volsci, Pico e Pastena.

Si tratta di due interventi che andranno ad aumentare i livelli di sicurezza rimuovendo le criticità esistenti. In particolare, per quanto riguarda l’intervento nel Comune di Castro dei Volsci, l’amministrazione provinciale provvederà ad ampliare la sede stradale al Km 3+000 della provinciale 151 in modo da garantire una migliore visibilità. Spesso il tratto in oggetto è stato teatro di incidenti stradali e questo intervento, sollecitato più volte anche dai cittadini di Castro, ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza, garantendo agli automobilisti maggiore visibilità.

Il progetto relativo all’intervento nel Comune di Pastena è finalizzato a consolidare e migliorare, dal punto di vista della stabilità e della sicurezza, situazioni e contesti che necessitano di essere ripristinati nelle condizioni idonee per l’utilizzo dell’arteria: in particolare, la tipologia dell’intervento riguarderà essenzialmente la rimozione dello smottamento a valle al km 4+300 attraverso la realizzazione di una gabbionata e sostituzione delle barriere di sicurezza e il rifacimento del manto stradale dal km 6+050 al 6+250; dal km 6+643 al km 6+943; dal km 7+927 al km 8+112; dal km 11+750 al km 11+990.

“Con l’approvazione di questi progetti di fattibilità tecnico-economica – sottolineano il presidente Pompeo e la consigliera delegata alla Viabilità Di Pucchio – l’Ente continua la sua azione di monitoraggio, miglioramento e messa in sicurezza delle strade, rispondendo alle esigenze dei territori, dei loro amministratori e dei cittadini, dimostrando di svolgere quotidianamente il ruolo di Casa dei Comuni e delle esigenze della comunità provinciale”.

COMUNICATO STAMPA