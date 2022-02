Provincia, operazione ‘Viabilità Sicura’: ad Alatri una nuova bretella

Non si ferma l’operazione ‘Viabilità Sicura’ messa in campo dalla Provincia di Frosinone per garantire strade nuove e funzionali sull’intero territorio. L’ultimo progetto, in ordine di tempo, realizzato dall’Ente di piazza Gramsci riguarda il territorio di Alatri: una nuova bretella di collegamento tra la strada provinciale S.P. 160 Fiura-Gaudo-Badia e la S.R. 155 per Fiuggi. Nella giornata di ieri il tratto è stato aperto al traffico veicolare.

Si tratta di un nuovo tronco di accesso che, di fatto, consente una viabilità più agevole e sicura agli automobilisti da e verso Frosinone: finora, infatti, oltre a un dislivello pericoloso esistente sull’incrocio, il problema più evidente era costituito dalle dimensioni ristrette dell’accesso. Un grande lavoro, dunque, quello realizzato da tecnici e operai del Settore Viabilità in un punto particolarmente critico per la viabilità provinciale che, nei prossimi giorni, tornerà ad essere fruibile. Un progetto da oltre trecentomila euro che ha richiesto uno straordinario impegno dell’Ente, non solo sotto il profilo economico ma anche per quanto riguarda le tempistiche degli interventi effettuati. Che, oltre alla realizzazione di un nuovo tratto di strada, hanno riguardato anche l’ampliamento di un tratto della S.R. 155 per Fiuggi, proprio al fine di rendere più scorrevole e agevole il traffico veicolare.

“Quella che ci piace definire ‘Operazione viabilità sicura’ – dice il presidente Antonio Pompeo – è la somma di continui e importanti interventi in tutte le aree del nostro territorio che richiedono manutenzione ordinaria e straordinaria, soprattutto in concomitanza con la stagione invernale e i possibili rischi legati alle cattive condizioni meteorologiche. È così che la Provincia svolge appieno il proprio ruolo di ente di riferimento costante per i 91 comuni della Ciociaria e per gli amministratori locali ai quali, grazie al costante lavoro e alla continua collaborazione di parte tecnica e parte politica, confermiamo ogni giorno il nostro supporto e il nostro sostegno”.

“Il grande lavoro portato avanti dall’Ente sotto l’impulso del presidente Pompeo – sono le parole della consigliera delegata alla Viabilità, Antonella Di Pucchio – continua a dare risultati importanti, come questo collegamento che serviva in entrata e in uscita per Alatri. L’attenzione della Provincia è rivolta all’intero territorio: lavoreremo nel solco di quanto già fatto per rispondere alle esigenze di grandi e piccoli comuni della provincia”.

comunicato stampa