Provincia, oltre 27 milioni di euro di finanziamenti destinati alle strutture scolastiche di Cassino

Oltre 27 milioni di euro per realizzare interventi di adeguamento e miglioramento sismico, messa in sicurezza, efficientamento energetico e costruzione di nuove parti in sei istituti scolastici della città di Cassino.Si tratta di finanziamenti ottenuti dalla Provincia di Frosinone: sono circa 8 i milioni di euro assegnati attraverso il Piano triennale Miur-Regione Lazio 2018-2020 (annualità 2018) per gli istituti ‘San Benedetto’, ‘Varrone’ e ‘Righi’, mentre sono 19.262.400 euro i fondi Por-Fesr Lazio 2014-2020, di recente assegnazione. Questi, in particolare, saranno utilizzati per interventi di adeguamento sismico sugli istituti I.I.S. ‘San Benedetto’ (sedi di via Berlino e via Casilina nord), Itis ‘Folcara’, I.T.C.G. ‘Medaglia D’Oro’ e Liceo classico ‘G. Carducci’ (palestra).Importanti risultati che rientrano in un più ampio elenco di finanziamenti che l’Amministrazione provinciale, a guida Antonio Pompeo, ha ottenuto sia attraverso decreti interministeriali destinati direttamente alle Province, sia attraverso fondi regionali ed europei. Per illustrare le tipologie di interventi e i progetti relativi alle scuole di Cassino, è stata organizzata una conferenza stampa per il giorno 18 maggio 2021, alle ore 15.30 , nella Sala Restagno del Comune di Cassino, alla presenza del presidente della Provincia, Antonio Pompeo, del sindaco di Cassino, Enzo Salera e dei consiglieri provinciali delegati a Pubblica Istruzione ed Edilizia Scolastica, Alessandra Sardellitti e Massimiliano Quadrini. Alla conferenza stampa – che sarà comunque possibile seguire via streaming – sono invitati, in presenza, i dirigenti scolastici degli istituti interessati dai finanziamenti e i giornalisti della stampa locale.“L’edilizia scolastica – sottolinea il presidente Antonio Pompeo – è tra le funzioni fondamentali della Provincia: la sicurezza degli studenti e di tutti coloro che quotidianamente frequentano gli istituti è tra le nostre priorità e uno dei punti principali dell’agenda di qualsiasi Amministrazione che abbia a cuore il territorio e la salute dei suoi cittadini. Come Amministrazione provinciale siamo orgogliosi dei risultati ottenuti attraverso il continuo lavoro e il costante impegno, che non sono mai venuti meno neanche durante il difficile periodo legato alla pandemia. Illustreremo quelli che sono gli importanti finanziamenti di cui è stata destinataria la Provincia che si conferma, così, punto di riferimento insostituibile per le amministrazioni locali nell’azione di sviluppo e crescita del territorio”.

comunicato stampa