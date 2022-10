Provincia: nuovi lavori in Valle di Comino grazie ai fondi PNRR per le arterie interne

Continua senza sosta il lavoro della Provincia di Frosinone come Ente attuatore dei programmi per i fondi complementari al PNNR legati al settore viabilità, in particolare alle Aree Interne.

Dopo l’avvio ai lavori riguardanti interventi di risanamento del piano viabile e dal ripristino delle zone soggette a smottamento lungo la strada provinciale 241 Sferracavalli-Fontechiari-Casalvieri, in territorio di Fontechiari, avvenuto la scorsa settimana, sono partiti anche i lavori sulla S.P.82 Roselli-Purgatorio-Sferracavalli al km 1+100 tra i territori di Casalvieri e Vicalvi e gli interventi di risanamento del piano viabile lungo la strada comunale Casalvieri-Casalattico.

Si tratta per entrambi di interventi resi possibili dal Fondo Complementare di 4.162.000 euro, ottenuto dalla Provincia di Frosinone nell’ambito dei finanziamenti legati al Pnrr. Per la Valcomino a dicembre 2021 fu redatto un piano con il supporto del Settore Viabilità che prevede diversi interventi di miglioramento del piano viabile ed è diviso in sei annualità. A distanza di pochi giorni l’uno dall’altro sono partiti i due interventi: mentre per il tratto S.P. 241 si tratta soprattutto di un intervento sulla rete stradale per migliorare la viabilità dal punto di vista degli standard di sicurezza ed innovazione sulla S.P. 82 si può parlare di recupero di un tratto franato al quale saranno aggiunti interventi di miglioria.

Soddisfazione per l’avvio dei due interventi è stato espresso dal presidente della Provincia, Antonio Pompeo che ha sottolineato come l’Ente si sia “distinto per essere stato uno dei primi in Italia ad approvare la programmazione degli interventi relativi alle Aree Interne e ora l’arrivo dei fondi, grazie all’Impegno di Upi, darà la possibilità alla Provincia di Frosinone di realizzare nuovi interventi sulla rete stradale, adeguandola agli standard di sicurezza e innovazione”.

Importante per l’avvio dei lavori anche la sinergia tra l’Ente di piazza Gramsci e le amministrazioni comunali dei centri interessati, come ha tenuto a sottolineare anche il primo cittadino di Vicalvi, Mario Ferrera: “Siamo molto felici dell’avvio di questi importanti lavori che miglioreranno la viabilità e la sicurezza dei cittadini. Ringraziamo l’amministrazione provinciale ed il presidente Pompeo per lo sblocco di questi fondi. L’unione di intenti è stata fondamentale per raggiungere il risultato. Ci auguriamo ora che i lavori terminino in tempi brevi”.

Ringraziamenti all’Ente arrivano anche dal sindaco di Casalvieri, Franco Moscone: “Gli interventi della Provincia grazie ai fondi per le Aree interne sono una boccata d’ossigeno per il nostro comune, che ha costante bisogno di interventi di manutenzione anche per la particolare morfologia del territorio. Ringrazio il presidente Pompeo e la sua Amministrazione per l’impegno mantenuto e per un’opera di risanamento che era quanto mai necessaria e urgente”.

