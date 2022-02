Provincia, nuova nomina per il Presidente Pompeo

Nuovo incarico per il presidente della Provincia, Antonio Pompeo. Con un decreto a firma del Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, Pompeo, in rappresentanza delle Province, è stato nominato componente del Consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali per il triennio 2022-2024, del quale tra gli altri, fanno parte anche il ministro o il sottosegretario di Stato, il capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, quello per l’amministrazione generale, i prefetti di Bari e Torino, Upi e Anci.

Si tratta di un organismo che ha poteri di gestione e amministrazione oltre che di promozione delle attività: è sostanzialmente l’organo ‘esecutivo’ che, tra l’altro, decide su provvedimenti disciplinari, regolamento e organizzazione interna, affari di ordine amministrativo e qualsiasi altra iniziativa inerente gli iscritti all’Albo.

“Ringrazio il ministro dell’Interno Lamorgese e l’Upi per questa designazione – ha detto il presidente Pompeo – e auguro buon lavoro agli altri membri che ne sono entrati a far parte. Ancora una volta la dimostrazione che il ruolo delle Province è centrale e operativo, anche relativamente a incarichi riguardanti figure istituzionali chiave per l’Amministrazione degli Enti Locali, come quella del segretario comunale e provinciale di cui si riscontra una sensibile carenza. Continueremo il nostro lavoro, dando ogni contributo utile e concreto per una gestione corretta e trasparente della cosa pubblica”.

COMUNICATO STAMPA