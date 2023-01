Provincia – Nomina di Presidente del Consiglio per Gianluca Quadrini

Nella scorsa seduta del Consiglio Provinciale, il Presidente Luca di Stefano nomina Gianluca Quadrini Presidente del Consiglio Provinciale. Grande soddisfazione per Quadrini, che in una nota afferma –

“Ringrazio il Presidente Luca Di Stefano per questo importante riconoscimento. La nomina a Presidente del Consiglio Provinciale è motivo per me di orgoglio perché frutto di un grande lavoro che insieme abbiamo messo in piedi per il nostro territorio ed io da lungo tempo sto portando avanti. Perché Il nostro territorio ha bisogno di attenzione, di crescere e di essere valorizzato. E può diventare finalmente un fiore all’occhiello solamente attraverso il lavoro di persone valide e competenti. Per questo, sono sicuro che insieme al Vicepresidente, Valentina Cambone, e ai consiglieri Alessandro Mosticone ed Erico Pittiglio, che con me hanno voluto fortemente che Luca Di Stefano diventasse presidente, daremo un impronta a questa provincia in maniera seria e decisa ma anche innovativa. Il nostro ruolo sarà fondamentale per individuare criticità e bisogni che ogni comune presenta. Noi siamo e saremo la voce dei nostri cittadini.” Così in una nota Gianluca Quadrini.

COMUNICATO STAMPA