Provincia- Maura (FdI): “In questo tragico periodo di emergenza opportunità di crescita per il nostro territorio e i nostri ragazzi”

Rispetto ai 9 milioni ricevuti dal ministero per le opere di ammodernamento ed efficentamento energetico ben 1.290.500,00 sono stati destinati dall’amministrazione provinciale per l’istituto Alberghiero di Ceccano. Nel dettaglio il progetto inserito prevede opere di riqualificazione dell’immobile:Messa in sicurezza ed adeguamento antincendio dell’edificio scolastico adibito a sede decentrata I.I.S “Ceccano” con indirizzo IPSSEOA sito in Via Paolo Borsellino, 1 Ceccano (FR)

Lavori previsti in progetto:

realizzazione impianto antincendio

rifacimento copertura e messa in sicurezza cornicioni

realizzazione wc disabili e rifacimento bagni palestra

sistemazione accessi esterni

impermeabilizzazione della scala esterna

Questo risultato è per me una grande soddisfazione, soprattutto perchè questa scuola sta dando lustro alla città, con il numero di alunni che crescono di anno in anno e mettere a disposizione dei giovani e degli insegnanti, locali più accoglienti e che rispettino ogni forma di sicurezza sarà sicuremente un ulteriore valore aggiunto. Questo momento di difficoltà, come tutte le crisi, può essere anche un’opportunità. il lavoro sinergico che stiamo portando avanti con il Sindaco Caligiore sta dando i suoi frutti. La messa in sicurezza degli edifici, dunque la possibilità di investire nella formazione dei ragazzi, nel futuro della nostra società e anche nel creare economia legata all’istruzione è sicuramente la nostra stella polare.

Un ringraziamento ai tecnici e ai dirigenti dei settori coinvolti, un lavoro di squadra fondamentale e che indica anche un modello operativo da utilizzare per il futuro”.

comunicato stampa