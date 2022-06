Provincia, lunedì 20 giugno iniziano i lavori di messa in sicurezza del ponte sulla S.P.111 Accesso a Casalattico

Inizieranno lunedì 20 giugno prossimo i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del pilone centrale del ponte situato al km.0+350 della S.P.111 Accesso a Casalattico.

Questa mattina è stato allestito il cantiere per l’esecuzione dell’intervento, programmato a seguito dei controlli e delle verifiche effettuati da operai e tecnici del Settore Viabilità.

Il ponte di Casalattico rientra tra le oltre duecento infrastrutture di competenza della Provincia di Frosinone che, da parte sua, ha sempre provveduto a monitorare dette opere, come in ultimo, con l’affidamento all’Università degli Studi di Cassino di uno studio tecnico su ponti e viadotti di luce superiore a 5 metri, lavoro consegnato all’Ente nel gennaio 2018. I controlli vennero eseguiti sulla base di tre indicatori fondamentali: l’esposizione al traffico, la difettosità e la vulnerabilità sismica. Ora, grazie ai fondi del Ministero delle Infrastrutture, è stato possibile programmare gli interventi di manutenzione proprio sulla scorta delle risultanze dei monitoraggi conclusi.

Per quanto riguarda il ponte di Casalattico, in particolare, già un anno fa con un primo intervento di manutenzione straordinaria, si era provveduto alla messa in sicurezza del pilone centrale del ponte. Nel corso della passata stagione invernale, però, si è riscontrato un significativo peggioramento delle condizioni di stabilità anche del pilone destro e quindi ora si procederà a mettere in sicurezza quella parte della struttura, con una seconda azione di consolidamento.

“Attraverso questi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, ponti e viadotti che presentano criticità e necessitano di essere messi in sicurezza – sono le parole del presidente Antonio Pompeo – metteremo in campo un’importante opera di prevenzione sull’intero territorio provinciale. Quello che andiamo ad effettuare in territorio di Casalattico segue un precedente lavoro di consolidamento che il Settore Viabilità ha già effettuato un anno fa e che ora completa, rendendo l’infrastruttura ancora più sicura e stabile”.

Complimenti al lavoro del Settore Viabilità arrivano anche dalla consigliera provinciale delegata, Antonella Di Pucchio, che sottolinea come “la puntuale attenzione e la rapidità degli interventi fanno dell’azione provinciale in questo settore un vero e proprio modello di efficienza”.

Particolarmente soddisfatto il sindaco di Casalattico, Francesco Antonio Di Lucia, che ringrazia il presidente Pompeo e tutta la struttura della Provincia “per l’attenzione, l’impegno e un’azione di monitoraggio costante sulla viabilità del territorio. Il ponte che insiste sulla nostra arteria è un’infrastruttura importante che va costantemente controllata e l’Ente di piazza Gramsci non ha mancato di effettuare le verifiche e le azioni necessarie affinché nel fosse garantita la sicurezza e la stabilità”.

COMUNICATO STAMPA