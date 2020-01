Provincia, lotta all’inquinamento e salvaguardia dell’ambiente

Continuano le azioni messe in campo dall’Amministrazione provinciale di Frosinone, presieduta da Antonio Pompeo, per la lotta all’inquinamento e la salvaguardia dell’ambiente, senza tralasciare, però, le opportunità di sviluppo e crescita legate a questo settore.Il presidente della Provincia, infatti, ha firmato un decreto con il quale individua importanti misure volte a tutelare l’ambiente e, soprattutto, la salute dei cittadini.A breve, infatti, sarà pubblicato un bando grazie al quale potranno essere erogati contributi ai privati per la sostituzione delle vecchie caldaie con quelle di ultima generazione, poco invasive in termini di emissioni in atmosfera e, di conseguenza, meno impattanti sull’ambiente.Inoltre, gli stessi innovativi impianti saranno installati, al posto di quelli attualmente in uso, nei vari edifici scolastici superiori di competenza dell’Amministrazione provinciale.In questo caso, peraltro, l’azione garantisce il raggiungimento di un duplice obiettivo: da un lato inquinare di meno, dall’altro evitare le annose problematiche di malfunzionamento dei vecchi generatori di calore che, spesso, creano disagi agli studenti e richiedono continui interventi da parte dei tecnici.Sempre nello stesso decreto, inoltre, è previsto l’acquisto di attrezzature e materiali a disposizione dei Comuni: tra questi un software per la gestione e la manutenzione degli impianti termici, in modo tale da assicurare il costante e regolare funzionamento degli stessi; oltre a una macchina termografica per la rilevazione dell’energia termica irradiata dagli impianti. Saranno anche promosse attività di educazione ambientale finalizzate a sensibilizzare i cittadini su queste importanti tematiche.Ma non è tutto: tra le novità introdotte dal presidente Pompeo c’è anche l’istituzione, in via sperimentale, di uno sportello a supporto e sostegno dei comuni della provincia relativamente ai piani e ai progetti del Paesc, il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima. Inoltre, lo stesso sportello servirà per fornire servizi di informazione d’interesse ambientale ai cittadini e alle aziende.“L’ambiente e la sua salvaguardia – sottolinea il presidente Antonio Pompeo – rientrano tra le funzioni fondamentali della Provincia che sta dando risposte importanti in termini di interventi e azioni concrete a sostegno del territorio: dal tavolo di coordinamento per il piano di risanamento della qualità dell’aria alle risorse per l’implementazione della raccolta differenziata fino alle nuove risorse che metteremo a disposizione dei cittadini per la sostituzione delle caldaie. Il tema dell’ambiente è quanto mai prioritario per chiunque voglia amministrare bene un territorio e lo è per la nostra Amministrazione provinciale che ha l’importante e insostituibile ruolo di raccordo tra i comuni e il Governo centrale. A breve – conclude Pompeo – sarà pubblicato il bando con tutte le specifiche per accedere ai contributi. Sono particolarmente soddisfatto, infine, per l’attivazione di uno strumento che nella nostra provincia mancava e che servirà ad amministratori e cittadini per poter usufruire di importanti servizi, risorse e informazioni in tema di ambiente”.

COMUNICATO STAMPA

