Provincia: L’insegnamento della storia per salvaguardare il futuro. Gianluca Quadrini interviene all’incontro sull’educazione alla pace

La responsabilità della memoria per educare alla pace è il titolo dell’incontro che si è svolto ieri presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Frosinone, in cui gli alunni dell’ I.I.S. Norberto Turriziani, del Liceo Scientifico Francesco Severi e del Liceo Artistico A.G. Bragaglia di Frosinone sono stati spettatori di una mattinata di alto livello formativo.

L’evento è stato organizzato dallo SPI CGIL, dall’ANPI e dalla Rete degli studenti medi di Frosinone: sono intervenuti Beatrice Moretti, segretario generale SPI CGIL Frosinone; Giovanna Maniccia, responsabile coordinamento donne SPI CGIL Frosinone Latina; Alessandra Maggiani, referente ANPi Frosinone; Fatima Nourumi, studentessa iraniana e Alessandra Romano, segretaria generale SPi CGIL Roma Lazio.

A rappresentare la Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale – “Porto il saluto della Provincia di Frosinone all’iniziativa ospitata in questo salone. Oggi più che mai il la pace è il bene più grande che dobbiamo desiderare. Questa iniziativa deve essere un momento di riflessione sull’educazione alla pace perché è importante formare le generazioni future verso questo importantissimo valore facendo memoria degli avvenimenti del passato affinché non accadano mai più. Una lezione che nel nostro territorio è ancora più sentita, vista la tragedia della guerra che abbiamo subito circa ottanta anni fa. Complimenti agli organizzatori, lo Spi CGIL, la Rete degli studenti medi di Frosinone e l’Anpi.” Così in una nota Il presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

