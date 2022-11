Provincia, l’amministrazione Pompeo garantisce la continuità formativa dell’Azienda speciale Frosinone Formazione

Il Consiglio provinciale di questo pomeriggio ha approvato all’unanimità la delibera che estende il periodo di sperimentazione dell’Azienda speciale Frosinone Formazione anche all’anno formativo 2022-2023 e che, di fatto, avvia il percorso di stabilità economica e gestionale iniziato nel 2019, anno di costituzione della nuova Agenzia.Un atto, quello di oggi, che di fatto chiude una lunga e annosa vicenda e che, come ha più volte ricordato lo stesso presidente, ha impegnato l’Ente Provincia sin dall’insediamento di Pompeo, affrontando lunghi e farraginosi passaggi con un duplice obiettivo: da un lato la salvaguardia dei posti di lavoro, dall’altro il rispetto dei criteri di efficienza ed economicità dell’organismo partecipato, per garantire l’equilibrio finanziario e la corretta gestione dell’obbligo formativo nei confronti dei ragazzi del territorio.Dopo la messa in liquidazione della vecchia agenzia di formazione e l’avvio, nel 2020, di un nuovo modello organizzativo dell’azienda speciale, la Provincia a guida del presidente Pompeo ha messo in campo strumenti e azioni a tutela dell’organismo, con lo scopo di offrire la possibilità a tutti i giovani studenti che terminano la scuola media di proseguire l’assolvimento dell’obbligo scolastico attraverso un percorso formativo teso all’inserimento nel mondo del lavoro.“Un percorso virtuoso – sono le parole del presidente Pompeo – che, oggi, con il voto del Consiglio a questa delibera, pone le basi per la stabilità futura dell’Azienda speciale, con prospettive di crescita e di sviluppo in favore di tutti i ragazzi che vogliono apprendere nozioni teoriche e tecniche pratiche per la professione in diversi ambiti. Siamo orgogliosi di aver avviato e mantenuto una gestione efficiente ed economicamente ‘sana’ per FFL, che oggi apre la strada a un futuro stabile e finanziariamente solido. Le linee guida dell’Azienda speciale sono quelle di uno scambio continuo di informazioni con il mondo del lavoro e le realtà imprenditoriali del territorio, con l’obiettivo di formare figure professionali altamente qualificate, richieste oggi dal mercato, ma anche aggiornare il personale degli enti locali”.

