Provincia, la Lega è e rimane all’opposizione

“La Lega è e rimarrà all’opposizione a Palazzo Iacobucci, poiché non si sono create le condizioni per una gestione comune dell’amministrazione provinciale, pur essendo un ente di secondo livello. Come avviene al Parlamento, o alla Regione Lazio, potranno essere assunte solo cariche di garanzia o di approccio istituzionale dai rappresentanti della Lega, come già rappresentato al Presidente Pompeo e, in tal caso, si procederà tenendo conto dei singoli profili numerici e proporzionali, come avviene in tutti gli organi collegiali di natura elettiva – si legge nella nota diffusa dal coordinamento provinciale della Lega – Salvini Premier di Frosinone – Rispetto alla sinistra, siamo e rimaniamo alternativi, su tutte le tematiche essenziali per il territorio provinciale, ad iniziare dalla gestione dei rifiuti, passando per la tutela dell’ambiente e per l’amministrazione delle risorse idriche. Tutte tematiche rispetto alle quali continuiamo a marcare una distanza siderale, per diversità di approcci e di soluzioni concrete”.

Comunicato stampa

