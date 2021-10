Provincia, la Conferenza dei Sindaci dell’Ato 5 approva Dup e Bilancio di previsione

Nel pomeriggio di ieri, alle ore 16, presso il Salone di Rappresentanza dell’Amministrazione Provinciale, si è tenuta la Conferenza dei Sindaci dell’Ato 5, convocata dal presidente della Provincia, Antonio Pompeo, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 Bilancio di Previsione triennio 2021/2023 Criteri generali per l’adozione del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi Proposta di conciliazione con Acea Ato 5 predisposta dal Collegio di Conciliazione.

La Conferenza ha visto la partecipazione di Sindaci o loro delegati in formula mista: in presenza e in collegamento da remoto. L’assemblea ha approvato a maggioranza i punti relativi al Documento di programmazione e al Bilancio di previsione.

Nel prosieguo, sono stati affrontati e approvati anche gli indirizzi per la redazione del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

In merito all’ultimo punto all’ordine del giorno, sulla proposta di Conciliazione tra Ente d’Ambito e gestore idrico Acea Ato 5 Spa, dopo ampio confronto, la Conferenza ha approvato la proposta di ritiro dell’argomento, in attesa della definizione dell’udienza preliminare che si sta celebrando in questi giorni presso il Tribunale di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA