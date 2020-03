Provincia, la conferenza dei capigruppo sospende l’attività delle commissioni e del consiglio

Si è svolta ieri la conferenza dei capigruppo della Provincia di Frosinone convocata dal presidente Daniele Maura, con all’ordine del giorno la calendarizzazione dei lavori del consiglio provinciale.

La Conferenza, vista la situazione legata all’emergenza coronavirus, ha deciso di sospendere fino al prossimo 15 marzo le attività del consiglio e delle commissioni, salvo ulteriori disposizioni.

Con questa decisione, la Conferenza vuole dare un segnale importante alla popolazione e al territorio, richiamando tutti ad assumere comportamenti responsabili, perché solo con il contributo di ciascuno è possibile superare questa emergenza.

Un segnale anche agli enti pubblici, affinché si limitino le attività allo stretto necessario, adottando tutte le misure del caso.

La Conferenza dei capigruppo ricorda anche le misure già adottate dalla provincia di Frosinone, attraverso il decreto del presidente Pompeo: implementazione delle attività di call center dedicati, sportelli telematici attraverso i quali fornire all’utenza la massima informazione da parte dell’Ente. Iniziative per favorire la didattica a distanza nelle scuole del territorio. Applicazione, in via sperimentale, della modalità ‘Lavoro Agile’ per i soggetti maggiormente esposti al rischio di contagio e al 20% del personale amministrativo purché adibito ad attività effettuabili in modo flessibile.

COMUNICATO STAMPA