Provincia, il presidente Pompeo incontra il nuovo presidente di Federlazio Carmine Polito

Il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, ha incontrato ieri il nuovo presidente di Federlazio, Carmine Polito, insieme al direttore Roberto Battisti.In un clima di cordialità è stato affrontato il tema della difficile congiuntura economica in cui si trovano le aziende del territorio dopo la chiusura dovuta al lockdown e le azioni necessarie da mettere in campo per favorire la ripresa dello sviluppo. Obiettivi non semplici ma che entrambi i presidenti hanno convenuto di dover affrontare nella massima collaborazione tra istituzione e associazione di categoria, nell’ottica di un proficuo e costante confronto.”Ringrazio il presidente Polito e il direttore Battisti di Federlazio – ha detto Pompeo – ai quali ho sottolineato la piena disponibilità dell’Ente Provincia all’azione di ripresa della funzione naturale delle imprese: creare occupazione, sviluppo e ricchezza per il territorio. Al presidente Polito, in particolare, ho rinnovato i miei auguri per il suo nuovo incarico che certamente, anche grazie alla sua esperienza in Federazione, saprà svolgere nel modo migliore e più rappresentativo delle esigenze dell’intera provincia.

COMUNICATO STAMPA

