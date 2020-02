Provincia, il Presidente Pompeo e il consigliere Caperna scrivono a Cotral per poptenziare il servizio il sabato per gli studenti

Il Presidente della Provincia di Frosinone Antonio Pompeo e il consigliere delegato ai trasporti Germano Caperna, accogliendo le richieste di diversi studenti e dei loro familiari, hanno scritto alla Cotral Spa, la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale, per chiedere una modifica di alcuni orari dei pullman.In particolare, complice la chiusura degli istituti scolastici nella città di Frosinone per la giornata del sabato, Cotral ha soppresso diverse corse, non tenendo conto degli altri studenti che frequentano le scuole ad Anagni, Alatri, Veroli e Ferentino, regolarmente aperte in quella giornata.”Con la società del trasporto pubblico locale – hanno spiegato il Presidente Pompeo e il consigliere Caperna – esiste un dialogo continuo e sono diverse le segnalazioni che abbiamo inoltrato al Cotral. Sicuramente anche questa volta, come accaduto in precedenza, la presidente Amalia Colaceci terrà in considerazione le richieste che provengono da un ambito di primaria importanza come quello della scuola”.

COMUNICATO STAMPA

