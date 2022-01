Provincia, il Presidente Pompeo assegna le deleghe ai consiglieri

Un grande lavoro di sintesi con i referenti di partiti e liste che rappresentano gli eletti, che ha portato a definire l’assetto del Consiglio provinciale e a trovare soluzioni condivise per avviare il nuovo corso amministrativo dell’Ente di Palazzo Jacobucci. Ma anche importanti novità che incideranno non poco sul futuro sviluppo del territorio e che sono direttamente legate alle opportunità rappresentate dal Pnrr.

Questi sono stati gli argomenti al centro della conferenza stampa che il presidente Pompeo ha tenuto questa mattina, nella Sala Consiglio della Provincia, illustrando in prima battuta come sono state ripartite le deleghe ai consiglieri provinciali.

Ad Alessandro Cardinali, espressione del Polo Civico, va il ruolo di vicepresidente e la delega all’Ambiente; Antonella Di Pucchio (Partito Democratico) sarà la delegata per Viabilità e Pari Opportunità; l’Edilizia Scolastica e la programmazione della rete scolastica vanno ad Enrico Pittiglio (Pd) mentre Alessandro Mosticone (Pd) ha la delega a Pianificazione territoriale provinciale e Servizi di Trasporto. Gaetano Ranaldi (Pd) si occuperà di Affari Generali e Patrimonio. A Luigi Vacana (Provincia in Comune) sono stati assegnati Rapporti istituzionali e Attuazione del Programma, Bilancio e Servizi Culturali mentre a Luca Zaccari, in quota Lega, va il Coordinamento dei lavori d’aula. Al consigliere leghista Gianluca Quadrini è stato assegnato il Controllo di società partecipate, enti e consorzi.

Il presidente Pompeo ha inoltre annunciato importanti novità per l’Ente di piazza Gramsci: in questi giorni, infatti, ha firmato un provvedimento con cui istituisce una macrostruttura per il Pnrr, all’interno della quale si muoverà il ‘Team Frosinone Recovery Plan’ e che sarà guidata da un dirigente della Provincia, il quale si avvarrà anche della collaborazione della Fondazione Promo P.A.

E proprio per supportare i Comuni nella redazione dei progetti del Pnrr, il presidente ha annunciato prossime assunzioni di risorse professionali che si occuperanno, da qui al 2026, della fase progettuale. Non è tutto: nelle prossime settimane sarà avviato uno sportello digitale dedicato, attraverso il quale gli Enti locali potranno comunicare e interagire direttamente con la Provincia. Insomma: una vera e propria macchina operativa che seguirà passo passo l’intero iter per agganciare le importanti risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Sono particolarmente orgoglioso – è il commento del presidente Pompeo – per aver completato il progetto di rendere la Provincia una vera e propria ‘Casa dei Comuni’: con la creazione della macrostruttura per il Pnrr e lo sportello digitale, questo Ente affianca le Amministrazioni nella delicata fase delle proposte progettuali, considerando che la stima delle risorse del Pnrr che saranno gestite dagli enti locali si aggira tra i 66 e i 71 miliardi di euro. Questa è una sfida del presente, non del futuro e noi dobbiamo essere pronti a vincerla nell’interesse dell’intero territorio, dal più piccolo al più grande dei nostri Comuni. La Provincia in questo ha assunto il fondamentale ruolo di coordinare, attraverso una cabina di regia, tutte le azioni necessarie per centrare l’obiettivo, diventando anche un modello a livello nazionale per gli altri enti. Per quanto riguarda l’assetto del nuovo consiglio provinciale – ha concluso Pompeo – sono contento di aver trovato la sintesi e questo anche grazie alla collaborazione dei partiti e delle liste di riferimento dei consiglieri eletti, a cominciare dal mio partito che ringrazio nella persona del segretario provinciale Fantini e di Francesco De Angelis, oltre a Luigi Vacana con il quale si consolida il percorso già intrapreso. La collaborazione, l’equilibrio dei ruoli, i consensi elettorali e l’unità di intenti nella gestione amministrativa sono state le linee guida nella scelta dell’assegnazione delle deleghe per raggiungere ulteriori e importanti risultati che questo Ente ha già dimostrato di saper centrare e bene”.

