Provincia, il Presidente Di Stefano: “Carlotta Delicato è un chiaro esempio di eccellenza della Ciociaria”

La Provincia di Frosinone annovera fra i suoi cittadini un altro importante talento.

Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, ha consegnato un riconoscimento da parte dell’Ente a Carlotta Delicato, giovanissima chef che in pochi anni ha visto la sua fama varcare i confini nazionali e, con essa, il nome della sua città e della sua provincia.

La consegna di una targa a lei dedicata è avvenuta nel pomeriggio, presso Palazzo Jacobucci, alla presenza anche della Vice Presidente della Provincia, Valentina Cambone e i consiglieri Pittiglio e Mosticone.

“Carlotta Delicato – afferma il Presidente – è un chiaro esempio di eccellenza della Ciociaria.

Dalla vittoria di Hell’s Kitchen Italia che le ha aperto le porte dei grandi ristoranti stellati, è passata alle esperienze in America e in Spagna fino al ritorno in Italia dove adesso, con suo marito, ha aperto un ristorante di elevata qualità e dove si può apprezzare l’inventiva, l’estro, il talento e la capacità d’impresa che la nostra terra esporta”.

COMUNICATO STAMPA