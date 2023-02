Provincia, il cordoglio del presidente Luca Di Stefano alla famiglia di Thomas

La morte di Thomas Bricca rappresenta la morte di un nostro figlio, di un fratello, di un amico. Un dolore immenso che lascia un vuoto incolmabile. Non possiamo accettare che un ragazzo muoia così, non possiamo restare indifferenti. Il mio più sincero cordoglio in primis come padre e poi come uomo delle istituzioni va ai genitori e alla famiglia di Thomas. La comunità di Alatri in questo momento ha bisogno di silenzio e di rispetto. Ma soprattutto del massimo impegno per riuscire a trovare i responsabili di quanto accaduto. Per questo ci affidiamo alle forze dell’ordine, fin dal primo momento al lavoro senza sosta. Ma serve anche il sostegno delle istituzioni e di tutta la società, di tutti noi. Dobbiamo scrivere storie diverse, nuove e belle. Di giovani e di prospettive fatte di luce e non di buio. Quel buio che ha avvolto il giovane Thomas, la sua famiglia, gli amici, la comunità di Alatri e tutti noi.

COMUNICATO STAMPA

Correlati