Provincia Frosinone, partita delle deleghe: settimana decisiva

Si entra nella fase più delicata della politica provinciale. Tra Frosinone e Sora, l’assegnazione delle deleghe ai consiglieri provinciali rischia infatti di trasformarsi nel primo vero banco di prova in vista delle future elezioni per la presidenza della Provincia.

Il presidente della Provincia e sindaco di Sora Luca Di Stefano continua però a mantenere la linea adottata finora: costruire una governance ampia, trasversale e bipartisan, coinvolgendo tutti i dodici consiglieri provinciali. Una strategia che negli ultimi anni ha garantito equilibrio politico, ma che ora potrebbe scontrarsi con le nuove dinamiche elettorali.

A dicembre terminerà infatti il mandato dell’attuale presidente e a marzo 2027 si tornerà al voto per il rinnovo dell’ente. Per questo motivo, secondo molti osservatori, le deleghe non saranno semplici incarichi amministrativi ma veri segnali politici sulle future coalizioni.

La Lega, rappresentata dai consiglieri Andrea Amata e Luca Zaccari, avrebbe chiesto un’impostazione più orientata verso una maggioranza di centrodestra. Uno schema che però dovrebbe necessariamente passare attraverso un confronto con Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Ed è proprio Fratelli d’Italia a rivendicare un ruolo centrale negli equilibri provinciali. Il partito dispone del gruppo più numeroso in consiglio con Stefano D’Amore, Alessandro Cardinali, Simone Paris e Andrea Velardo. Per i meloniani si profila la vicepresidenza della Provincia insieme a deleghe pesanti come edilizia scolastica e viabilità. In pole per il ruolo di vice ci sarebbe Alessandro Cardinali, mentre Stefano D’Amore potrebbe ottenere l’edilizia scolastica.

Situazione delicata anche nel Partito Democratico, chiamato a mantenere equilibri interni molto fragili. Il segretario provinciale Achille Migliorelli ha confermato la volontà del partito di partecipare alla gestione amministrativa fino alla fine del mandato di Di Stefano.

Tra i Dem, i consiglieri Luigi Vittori e Luca Fardelli dovrebbero ottenere deleghe importanti. Sullo sfondo resta però il nodo politico rappresentato dal sindaco di Cassino Enzo Salera, che potrebbe puntare a un ruolo istituzionale di primo piano, come la Presidenza del Consiglio provinciale, senza escludere future ambizioni per la guida della Provincia.

Intanto nel PD continua il confronto interno anche sulla casella di vice segretario provinciale, contesa tra le varie correnti vicine a Antonio Pompeo, Sara Battisti, Francesco De Angelis e Danilo Grossi.

Le prossime ore potrebbero quindi essere decisive non soltanto per le deleghe, ma soprattutto per capire quali saranno gli equilibri politici destinati a guidare la Provincia nei prossimi anni.