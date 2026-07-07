Provincia Frosinone – Fardelli accetta le deleghe: il Pd resta in partita

Si allarga la squadra del presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano. Il consigliere provinciale del Partito Democratico, Luca Fardelli, ha ufficializzato l’accettazione delle deleghe affidategli, assumendo la responsabilità di settori strategici come Polizia Provinciale, Sport, Crescita e Sviluppo e coordinamento del Comitato per la crescita e lo sviluppo sostenibile.

La decisione rappresenta un ulteriore tassello nel percorso amministrativo avviato dopo le elezioni provinciali e conferma la volontà di una parte del Pd di contribuire all’azione di governo dell’ente. Fardelli ha spiegato di aver condiviso la scelta con i vertici del partito e con i colleghi eletti, sottolineando l’importanza di mettere al centro le esigenze del territorio, dal rilancio economico alla valorizzazione delle infrastrutture, fino al sostegno del patrimonio storico, culturale e turistico della provincia.

Sul piano politico, però, il quadro resta in continua evoluzione. L’accettazione delle deleghe non chiude il dibattito interno al Partito Democratico né definisce gli equilibri futuri della maggioranza provinciale. Restano aperte le riflessioni sulle prossime scelte strategiche e sugli assetti che accompagneranno l’attività amministrativa nei mesi a venire.

Con Fardelli salgono a cinque i consiglieri provinciali che hanno già ricevuto deleghe, mentre la distribuzione delle restanti competenze contribuirà a delineare il volto definitivo dell’esecutivo provinciale. Una partita politica ancora aperta, destinata a incidere anche sugli equilibri tra le diverse forze presenti nel Consiglio Provinciale.