Provincia – Firmata la convenzione per la gestione dell’immobile destinato a sede del Conservatorio ” L Refice”

E’ stata firmata ieri a Palazzo Iacobucci la convenzione per il trasferimento in uso gratuito e la gestione dell’immobile di proprietà del Comune di Frosinone situato in viale Michelangelo, destinato a sede del Conservatorio di Musica “Licinio Refice” di Frosinone. A siglare l’accordo il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, il Sindaco del Comune di Frosinone, Riccardo Mastrangeli e il direttore del Conservatorio, Alberto Gualdini. Presenti anche i dirigenti che hanno curato i procedimenti relativi alla firma del provvedimento, sia della Provincia che del Comune capoluogo, rispettivamente Ing. Loreta Iacobone e il Dott. Andrea Di Sora per l’amministrazione provinciale e Ing. Benito Caringi per il Comune. La convenzione è stata necessaria in quanto il Conservatorio ha interesse ad ottenere la piena disponibilità dell’uso dell’immobile anche al fine di poter attingere alle risorse finanziare destinate alle istituzioni di alta formazione artistica musicale. In sostanza il Comune di Frosinone ha trasferito in uso gratuito l’immobile alla Provincia di Frosinone in quanto l’art.3 della Legge 23/96, prevede che l’ente provvede alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole superiori, tra cui i Conservatori di Musica; l’ente di Piazza Gramsci, ha trasferito contestualmente in uso gratuito l’immobile al Conservatorio di Musica “Licinio Refice” in base all’articolo 5 comma 1 della Legge n. 508 del 1999.

“Il Conservatorio Licinio Refice, – ha detto il Presidente della Provincia Luca Di Stefano a margine dell’incontro – fondato nel 1972 con i suoi 130 docenti e oltre 1200 studenti rappresenta una eccellenza di questa Provincia, nonché uno dei principali Conservatori italiani ed uno dei principali centri di cultura del territorio provinciale. In base alla convenzione stipulata con il Comune di Frosinone e il “Licinio Refice” , la Provincia, nell’ottica del principio di sussidiarità e in base al criterio della responsabile autonomia della gestione in attuazione del piano provinciale di dimensionamento scolastico, si impegna a destinare al Conservatorio un contributo finanziario a sostegno delle attività culturali svolte in favore del territorio, in ragione dell’elevato rilievo culturale e di alta formazione rivestito dall’istituzione”.

“Lo scopo – ha concluso Di Stefano – è quello di favorirne la più ampia diffusione e qualificare in modo importante l’offerta culturale del territorio provinciale. Il Conservatorio è sicuramente un polo culturale di riferimento per tutti i Comuni della Provincia di Frosinone e per l’intera cittadinanza”.

comunicato stampa