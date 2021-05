Provincia, FdI si sposta sempre più al centro e perde la propria identità

Nel Marzo scorso il capo politico di Fratelli D’Italia, Giorgia Meloni, dichiarava che il partito si confermava essere la casa di chi non crede in questa maggioranza e di chi vuole che siano gli italiani a scegliere da chi farsi governare. Le continue adesioni che il partito della Meloni sta riscuotendo sembrerebbero però non essere vagliate con cura dalla dirigenza. Il pericolo che si può verificare è che il partito perda completamente la sua identità, che il baricentro si sposti più verso il centro che verso la destra del “Pro Aris et Focis”. Si sono verificati passaggi all’interno del partito di esponenti politici che provengono addirittura dal partito Renziano ‘Italia Viva’. Sono tutti passati per la via di Damasco? Anche in provincia di Frosinone ci sono nuovi ingressi, non ultimo quello di un ex dirigente del gruppo giovanile nazionale di Forza Italia. La notizia è stata ufficializzata dal direttivo cittadino del partito nelle scorse ore e mostra un fermento delle attività politiche e aggregative di Fratelli d’Italia che destano preoccupazioni in chi rivive con nostalgia i tempi della fiamma ardente di Giorgio Almirante. Il Senatore Ruspandini accoglie questa adesione con entusiasmo dichiarando addirittura che con questo ingresso un altro tassello importante va a riempire il mosaico del partito e rafforza la posizione su tutto il panorama politico provinciale. Ma sono state vagliate tutte le controindicazioni che questa frenesia di aggregare, magari per ‘saldare’ una posizione al Senato, può portare in futuro? Una cosa del genere è già successa anni fa quando venne costituito il Popolo delle Libertà. L’allora ‘Alleanza Nazionale’ perse completamente la sua identità nel nome del tutti uniti. Non si starà commettendo lo stesso errore? Ai posteri l’ardua sentenza.

Lu.Re.

