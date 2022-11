Provincia – Fare Verde: Curare la privacy nella raccolta differenziata porta a porta

Con la raccolta differenziata della spazzatura porta a porta , molti Comuni hanno imposto l’uso di sacchetti semitrasparenti in modo da dare la possibilità agli operatori ecologici di controllare il rispetto delle regole sulla distinzione dei rifiuti da parte dei cittadini. Di fatto , però, siccome i sacchetti sono troppo trasparenti viene data la possibilità di spiare cosa c’è dentro la spazzatura dei singoli cittadini che devono conferire i rifiuti esclusivamente in quella tipologia di sacchetti .

Sacchetti che poi sono totalmente trasparenti come si evince ad esempio dalla foto fatta ai sacchetti consegnati agli utenti dal comune di Monte San Giovanni Campano (FR) che è stato preso a caso . Per Fare Verde l’uso di buste semitrasparenti potrebbe costituire una potenziale lesione della privacy in quanto nella spazzatura non ci sono solo le bollette e gli estratti conto bancari da cui si possono evincere i dati altrui, ma anche le scatole di medicinali che finiscono per rivelare le condizioni di salute di una persona, il tipo di alimenti acquistati che ne denunciano le possibilità economiche e numerosi altri oggetti come ad esempio i pannoloni. Da queste informazioni carpite con lo sguardo indiscreto si può capire molto di quello che ci sta capitando nella vita , del nostro stato di salute, delle nostre preferenze, e del nostro stile di vita. L’Ente Provincia di Frosinone che sistematicamente “sforna” bandi per il miglioramento della raccolta differenziata dovrebbe curare anche l’aspetto sulla privacy dei cittadini utenti. Non basta migliorare solo i numeri percentili della raccolta differenziata porta a porta ed infatti è indispensabile avere un’ottima qualità del servizio. Fare Verde Provincia di Frosinone dice sì agli incentivi per migliorare la raccolta differenziata se spesi con diligenza , dice sì ai controlli effettuati esclusivamente dalle Forze dell’Ordine per sanzionare chi non rispetta la raccolta differenziata ma dice sempre NO alle indebite invasioni nella nostra privacy.

Comunicato stampa Fare Verde Provincia di Frosinone – foto Fare Verde Provincia di Frosinone Busta semitrasparente che poi lascia vedere ogni minimo particolare