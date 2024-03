Provincia, Fantini: “Bene deleghe ai consiglieri, Pd protagonista”

“Desidero rivolgere i miei migliori auguri ai consiglieri provinciali per l’assegnazione delle deleghe e, in particolare, ad Enrico Pittiglio nominato vicepresidente, ad Antonella Di Pucchio per la delega alle Pari opportunità e Formazione, ad Alessandro Mosticone per la delega al Patrimonio e ai Trasporti, a Gaetano Ranaldi per la Pubblica Istruzione, Caccia e Pesca ed a Luigi Vittori per la Viabilità.

Il Partito democratico, e approfitto per ringraziare il Presidente Luca Di Stefano, sarà protagonista di questa fase con l’obiettivo di garantire risultati concreti alle nostre comunità su scuola, viabilità, lavoro e formazione. Con il quadro delle deleghe al completo, saremo nelle condizioni di offrire il nostro contributo politico e programmatico rispetto ad un ente così strategico per il nostro territorio. Abbiamo operato in queste settimane con l’unico intento di rafforzare l’azione del Pd, da ora tutti in campo per le prossime elezioni amministrative ed europee su cui garantiremo un impegno straordinario per contrastare le destre nel nostro territorio”.

Così in una nota Luca Fantini, segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA