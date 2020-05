Provincia – Emergenza Covid-19, rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti

La rinegoziazione dei mutui 2020 con Cassa Depositi e Prestiti rientra tra le misure straordinarie messe in campo per sostenere gli enti locali in questa fase di emergenza legata al Covid-19.Si tratta della più vasta operazione di rinegoziazione realizzata negli ultimi anni attraverso la quale 7.200 enti potranno rinegoziare circa 135 mila prestiti per un debito residuo complessivo di 34 miliardi di euro. La misura consentirà di liberare risorse, nel 2020, fino a 1,4 miliardi di euro, che gli enti potranno destinare anche ad interventi per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19.L’operazione è ufficialmente partita il 6 maggio scorso e, proprio al fine di fornire supporto agli amministratori e ai servizi finanziari dei comuni della Provincia di Frosinone, il presidente Antonio Pompeo ha pensato di organizzarne un seminario via web a loro dedicato, nella giornata di mercoledì 13 maggio 2020, a partire dalle 9.30. Con lui ci sarà il Responsabile Coverage PA Sud Italia presso Gruppo Cassa depositi e prestiti, dottor Antonio Mancini. “La rinegoziazione dei mutui approvata da Cassa Depositi e Prestiti, anche su richiesta di Anci e Upi – commenta Pompeo – rappresenta una boccata d’ossigeno per le casse delle Amministrazioni locali, già messe a dura prova ancor prima che scoppiasse l’emergenza Covid-19. Con questo webinar aiutiamo gli amministratori del territorio a comprendere le modalità con cui richiedere la rinegoziazione, i termini e le procedure di adesione. Liberare risorse finanziarie – conclude Pompeo – vuol dire aiutare concretamente i sindaci e le loro comunità ad affrontare anche tutte le criticità direttamente legate all’emergenza ancora in atto”.

COMUNICATO STAMPA

