Provincia Elezioni, Borza critica il ‘sistema’: “Serve un vero cambiamento, basta con la difesa del passato: bisogna costruire il futuro”

Si è candidato con la lista civica “Progetto Futuro” per il rinnovo del Consiglio provinciale di Frosinone in programma il prossimo 8 marzo. Mario Borza, attivo consigliere comunale di Casalvieri, piccolo centro della Valcomino dei cui problemi e necessità si è sempre occupato con attenzione, lo ha fatto perché crede in una politica che debba dare voce a tutti e che rappresenti davvero tutti i comuni, senza trascurarne nessuno, in particolare i più piccoli. E lo ha fatto pur non condividendo l’attuale sistema elettorale, l’attuale metodo che esclude dalla scelta dei consiglieri provinciali i cittadini, pur rispettando le norme vigenti e con l’intento, altrettanto chiaro, di tentare un cambiamento dall’interno. Idee che ha spiegato in un intervento preciso e senza fronzoli:

“La mia candidatura alla Provincia di Frosinone – spiega Mario Borza – nasce da una scelta chiara e consapevole. È per me un onore far parte di questo percorso e ringrazio “Progetto Futuro” per la fiducia, la stima e il rispetto dimostrati nei miei confronti. Una fiducia che non considero formale, ma profondamente politica. Mi candido perché non mi riconosco più in una politica stanca, autoreferenziale e ripetitiva, che da anni governa senza visione, senza coraggio e spesso senza alcun reale contatto con i territori, gli amministratori locali e i cittadini.

La Provincia – prosegue Borza – non può continuare ad essere un luogo di equilibri interni, di accordi silenziosi e di gestione ordinaria. Serve una svolta netta, serve una voce libera, serve chi abbia il coraggio di dire ciò che non funziona. Mi candido pur non condividendo l’attuale sistema elettorale, un sistema chiuso, riservato esclusivamente agli amministratori e ai consiglieri comunali, che non rappresenta la volontà popolare e che ha poco di democratico. È una criticità politica che va detta con chiarezza, senza ipocrisie.

Nonostante ciò, rispetto le regole, perché il cambiamento non si subisce: si affronta, si combatte e si costruisce anche dall’interno delle istituzioni.

Condivido pienamente il progetto politico di “Progetto Futuro” e rivolgo un appello diretto e responsabile a tutti i consiglieri e amministratori dei Comuni della provincia di Frosinone: votate con coscienza, liberi da logiche di appartenenza e da compromessi di comodo. Ascoltate i cittadini.

Perché il territorio – conclude Borza – chiede un cambiamento vero, e la Provincia ha bisogno di rappresentanti che non difendano il passato, ma costruiscano finalmente il futuro”.