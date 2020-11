Provincia – Ecomuseo Argil, un corso online alla scoperta della storia, dell’ambiente e del territorio

Un corso di formazione per la conoscenza della storia, dell’ambiente e del territorio dell’Ecomuseo Argil – Uomo e Ambiente della Valle Latina: è quello organizzato dall’associazione Ecomuseo Argil che gestisce la struttura che interessa sei comuni: Arnara, Castro dei Volsci, Ceprano, Falvaterra, Pofi e Ripi e finanziato dalla Regione Lazio. Un ente che vede la Provincia, capofila dalla nascita e che finalmente è tornata ora a rilanciare quest’iniziativa.

Un territorio ricchissimo di peculiarità storiche e archeologiche che i partecipanti al corso potranno approfondire attraverso le lezioni di rinomati docenti come il geologo Federico Varazi, direttore del Museo; Augusto Caré, direttore dell’area naturalistica Grotte di Falvaterra; Giorgio Manzi, paleontologo della Sapienza; Elena A. Garcea, archeologa dell’Università di Cassino, Italo Biddittu; Daniela Quadrino, della Soprintendenza, Carlo Molle, archeologo della Soprintendenza; Pier Giorgio Monti, archeologo; Gioacchino Giammaria, storico e direttore della rivista Latium; Riccardo Copiz, naturalista dell’Ecomuseo di Collepardo. Oltre alle lezioni, sono previste visite dirette sui luoghi più importanti del territorio interessato: da Fregellae al Museo di Pofi, dalle Grotte di Falvaterra alla miniera di Ripi, fino al Castello e al Borgo di Arnara, attraverso le guide della provincia di Frosinone

Naturalmente, visto il periodo legato al Covid-19, le lezioni si terranno in webinar e le visite si svolgeranno nel rispetto di tutte le normative anti contagio.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato. Per iscrizioni: https://ecomuseoargil.it/formazione-webinar

Tra i partner del progetto e soggetto capofila, c’è proprio la Provincia di Frosinone, da tempo impegnata nella promozione del patrimonio culturale locale e nella valorizzazione del territorio.