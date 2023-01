Provincia di Frosinone su Turismo di Ritorno

“Territori complementari, strategie comuni e tecniche di sviluppo sempre migliori tra le province di Frosinone e Latina. Ieri un altro esempio davvero eccellente. Ho rappresentato il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano a Priverno, dove, nella splendida Sala delle Cerimonie, si è tenuta la firma dei protocolli d’intesa tra i Comuni della Provincia di Frosinone e i Comuni della Provincia di Latina per dar corso all’iniziativa “Ritorno in Italia 2023-2028 – Opportunità di sviluppo per i Borghi e le Aree interne”.

Com’è noto una delle politiche di sviluppo per i territori del Lazio Meridionale è l’incremento dell’industria turistica. La nostra Provincia, densa di potenzialità, non è certamente ancora davvero lanciata in questo settore anche se negli ultimi tempi, terminati i limiti della pandemia, un incremento della ricezione turistica, seppur limitato, abbiamo potuto apprezzarlo. Il turismo di ritorno è certamente nelle corde dei nostri piccoli centri che, infatti, hanno partecipato numerosi come pure quelli della provincia pontina. La Provincia di Frosinone, per volere del Presidente Di Stefano, punta a sostenere le politiche di sviluppo turistico e certamente, nell’ambito dell’individuazione delle risorse che ci vede in prima linea, punteremo molto sull’incremento del settore. Naturale, dunque, il nostro pieno sostegno al progetto “Ritorno in Italia 2023-2028” che ci vedrà attenti interlocutori per tutto quanto potrà essere utile e sarà nelle nostre possibilità”.

Lo afferma il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini.

Comunicato stampa

