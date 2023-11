Provincia di Frosinone, Stati Generali, Gianluca Quadrini: un segnale importante per il territorio

Sono iniziati ieri, presso la sede dell’Amministrazione Provinciale, gli Stati Generali della Provincia di Frosinone. Un importante incontro, voluto dal Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, che al fianco del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha acceso un faro sui problemi e sulle criticità ma anche sulle possibili soluzioni per attivare quel processo concreto di crescita della Provincia di Frosinone. Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, alla fine dell’incontro in una nota si complimenta con il Presidente di Stefano e il Presidente Rocca per la trattazione delle tematiche -“le tematiche poste sul tavolo di oggi sono tanto delicate quanto fondamentali per il nostro territorio. Il tema della deindustrializzazione in atto in Ciociaria tocca da vicino ognuno di noi. Per questo posso affermare che il Presidente Luca Di Stefano, e il Governatore Rocca oggi hanno dato un grande segnale al nostro territorio. La crisi economica che interessa la nostra provincia ha provocato non pochi disagi, sopratutto al tessuto sociale. È arrivato ora il momento di cambiare rotta e intraprendere iniziative che favoriscano lo sviluppo di questo territorio. I miei complimenti al Presidente della Regione Lazio per l’impegno che ha preso con questa provincia e complimenti al Presidente, Luca Di Stefano per la responsabilità che ha dimostrato nei confronti della sua terra.”

