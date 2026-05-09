Provincia di Frosinone, stanziati circa 46 mln di euro per opere di messa in sicurezza e contrasto al dissesto idrogeologico

In arrivo importanti finanziamenti per il territorio della provincia di Frosinone grazie al piano straordinario dedicato alla tutela del territorio, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla riqualificazione del patrimonio pubblico.

Le risorse, assegnate attraverso il decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ammontano complessivamente a circa 46 milioni di euro e interesseranno 29 Comuni ciociari attraverso 46 distinti interventi.

Il programma prevede opere di messa in sicurezza del territorio, regimentazione delle acque meteoriche, consolidamento di aree a rischio, sistemazione della rete viaria comunale ed efficientamento energetico degli edifici scolastici. Interventi considerati strategici per la prevenzione delle criticità idrauliche e per il miglioramento della sicurezza urbana.

Il consigliere regionale Daniele Maura ha sottolineato l’importanza dei fondi assegnati ai Comuni della provincia:

“Si tratta di risorse fondamentali che consentiranno di realizzare opere attese da anni e indispensabili per la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini. Gli investimenti previsti rappresentano un segnale concreto di attenzione verso gli enti locali e le comunità della Ciociaria”.

I finanziamenti interesseranno i Comuni di Frosinone, Falvaterra, Trivigliano, Santopadre, Arce, Castro dei Volsci, Belmonte Castello, Amaseno, Villa Latina, Villa Santo Stefano, Morolo, San Biagio Saracinisco, Torrice, Pignataro Interamna, Arpino, Cassino, Castrocielo, Ceccano, Trevi nel Lazio, Sant’Ambrogio sul Garigliano, Paliano, Pescosolido, Fiuggi, Aquino, Giuliano di Roma, Supino, Isola del Liri, Colle San Magno e Pastena.

Previsti inoltre fondi specifici per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade comunali, con opere finalizzate a migliorare la viabilità e a ridurre i rischi legati al dissesto idrogeologico e agli eventi meteorologici intensi.

“Ringrazio il governo, il vicecapogruppo e presidente provinciale di Fratelli d’Italia onorevole Massimo Ruspandini e gli onorevoli di Fratelli d’Italia di questa provincia – ha concluso Maura – per il costante impegno e l’attenzione dimostrata nei confronti del territorio della provincia di Frosinone. Il lavoro portato avanti in sinergia con il Governo continua a produrre risultati concreti per le comunità locali”.

L’obiettivo del piano è quello di rafforzare la sicurezza del territorio provinciale attraverso interventi concreti e diffusi, capaci di migliorare la qualità delle infrastrutture pubbliche e garantire maggiore tutela ai cittadini.