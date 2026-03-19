Provincia di Frosinone, si consolida la leadership del presidente Luca Di Stefano: “Vicini ai territori per costruire il futuro”

DI AUGUSTO D’AMBROGIO.

Si rafforza la leadership del presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, sempre più punto di riferimento per amministratori locali e comunità del territorio. Un percorso politico e amministrativo che, nel corso del tempo, ha saputo consolidarsi grazie ad una presenza costante e ad una particolare attenzione alle esigenze dei sindaci e dei cittadini della provincia.

Alla guida dell’ente provinciale, Di Stefano ha improntato la propria azione su un rapporto diretto con i territori, privilegiando il dialogo con le amministrazioni comunali e promuovendo un metodo di lavoro basato sull’ascolto e sulla collaborazione istituzionale. Un approccio che, secondo molti amministratori locali, ha contribuito a rafforzare il ruolo della Provincia come punto di raccordo tra le diverse realtà del territorio.

Proprio questa vicinanza agli amministratori e alle comunità locali rappresenta uno degli elementi distintivi dell’azione politica del presidente. Un impegno che si traduce in una presenza attiva e costante sul territorio, con l’obiettivo di intercettare le criticità ma anche di valorizzare le potenzialità della provincia di Frosinone.

«Tanto è stato fatto, ma tanto c’è ancora da fare», sottolinea lo stesso Di Stefano, ribadendo la volontà di proseguire nel percorso avviato per incidere in maniera sempre più significativa sulle dinamiche di sviluppo del territorio. Un lavoro che guarda non solo alla gestione dell’ordinario, ma anche alla costruzione di prospettive concrete per il futuro della provincia.

In questa direzione, l’azione dell’amministrazione provinciale continuerà a muoversi nel segno della collaborazione con i sindaci e con tutte le istituzioni locali, con l’obiettivo di rafforzare la coesione territoriale e promuovere politiche capaci di rispondere alle reali esigenze delle comunità.

Una linea amministrativa che, alla luce dei risultati fin qui raggiunti e del consenso raccolto tra gli amministratori locali, contribuisce a consolidare ulteriormente la figura di Luca Di Stefano come guida autorevole della Provincia di Frosinone e come protagonista della politica territoriale.