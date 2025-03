PROVINCIA DI FROSINONE, MANUTENZIONE VIARIA SULLA S.P. 269 “OLIVELLA-CAIRA”

La Provincia di Frosinone ha programmato imminenti interventi di manutenzione viaria sulla strada provinciale SP. 269 “Olivella-Caira” nell’ambito del progetto “Sulla Buona Strada”. Questi interventi mirano a migliorare la sicurezza e la percorribilità di tratti stradali fondamentali, grazie a un investimento complessivo di 370.000 euro sulla città di Cassino.

Nella giornata di ieri, il Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ha effettuato un sopralluogo sulla strada provinciale che collega Cassino a Sant’Elia Fiumerapido, insieme al responsabile dell’area 6 del settore Viabilità, geometra Sebastiano De Cesare. Hanno partecipato anche il consigliere comunale di Cassino, Luca Fardelli, e l’assessore di Sant’Elia Fiumerapido, Simone Caringi.

La S.P. 269 “Caira-Olivella”, nel tratto che va dal Km 2+350 al Km 3+300 circa, necessita di un intervento di messa in sicurezza attraverso il rifacimento del manto stradale di usura. Le lavorazioni previste consistono nella fornitura e posa in opera della mano di attacco, del binder e del conglomerato bituminoso del nuovo manto di usura, nonché nel rifacimento della segnaletica orizzontale.

“Sulla sicurezza stradale non si può transigere – ha dichiarato il Presidente della Provincia Luca Di Stefano –. Con questo intervento andiamo a risolvere una criticità importante per la viabilità locale, garantendo maggiore sicurezza agli automobilisti e migliorando la qualità delle infrastrutture. La manutenzione delle strade è una priorità per la nostra Amministrazione e continueremo a investire per rendere la rete viaria provinciale più sicura e funzionale”.

Il progetto rientra nella più ampia strategia della Provincia di Frosinone per la riqualificazione della rete stradale locale, con l’obiettivo di garantire infrastrutture moderne, sicure ed efficienti per i cittadini e le attività economiche del territorio.

*Nella foto allegata, da sinistra, il consigliere comunale di Cassino Luca Fardelli, il Presidente della Provincia Luca Di Stefano e il consigliere comunale di Sant’Elia Fiumerapido Simone Caringi*